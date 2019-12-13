Москва, , 15:14 — REGNUM Испытание запрещенной ДРСМД баллистической ракеты — новость довольно ожидаема, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя запуск США баллистической ракеты.

«Не для того же США выходили из данного договора, чтобы продолжать его соблюдать. Впрочем, пока не очень понятно, какие преимущества американские военные рассчитывают извлечь из разработки и принятия на вооружение систем, ограниченных данным договором.

Чтобы угрожать ракетами малой дальности территории России, им придется размещать такие ракеты на территории Восточной Европы, что вряд ли удастся сделать тайно.

Россия успеет скорректировать свои оборонные и наступательные планы с учётом наличия этого оружия, как это уже случилось в 70-х гг, что и привело в итоге к подписанию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Возможно, это попытка втянуть Россию в гонку вооружений, заставив тратить средства. Но ответ России вовсе не обязательно должен быть симметричным.

Во всяком случае, если в 70-х американцы опасались, что уничтожив своими ракетами малой и средней дальности инфраструктуру НАТО в Европе, СССР воспрепятствует высадке сил США и своей огромной армией захватит всю Европу, то сегодня и армия у России существенно меньше, и районы её расположения оказались существенно восточнее, чем в 70-х», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военное ведомство США провело испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенной ранее существовавшим договором о РСМД.

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