Кызыл, , 15:13 — REGNUM Руководителю Следственного управления СКР по Туве Юрию Федотову присвоено звание генерал-майора юстиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий указ подписал 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин.

Напомним, Юрий Федотов возглавил Следственный комитет в Туве в октябре 2018 года в звании полковника. До этого он занимал должность заместителя руководителя Следственного комитета по Челябинской области.

Напомним, ранее указом президента страны до генерал-майора был повышен в звании начальник Главного управления МЧС по Томской областиОлег Ерёменко.

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