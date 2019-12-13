Бишкек, , 15:09 — REGNUM В ходе визита президента Сооронбая Жээнбекова в Объединенные Арабские Эмираты подписано соглашение с фондом имени Мухаммада Зайеда об открытии в Киргизии исламской академии. Об этом сообщил министр образования и науки Каныбек Исаков, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, в этой академии будут готовить будущих теологов. Стандарты образования в исламской академии, как утверждает глава ведомства, будут полностью отвечать государственным стандартам образования.

Также высокопоставленный чиновник заявил, что министерство образования подписало с правительством Эмиратов соглашение об обмене студентами и выдаче квот киргизстанцам на обучение в вузах ОАЭ на бюджетной основе.

Исаков отметил, что в высших учебных заведениях обучаются более 100 киргизских студентов. Теперь же в рамках этого соглашения появилась возможность в несколько раз увеличить число желающих получить образование в ОАЭ.