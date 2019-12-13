Минск, , 15:10 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что давление на чистых российских спортсменов является несправедливым. Он заявил об этом 13 декабря на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов в Минске.

Как заявил президент Белоруссии, чьи слова приводит агентство БелТА, чистых российских спортсменов «порой ни за что начинают гнобить».

«Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта», — заявил Лукашенко.

Также он указал, что в большом спорте и в том числе — на Олимпиаде, временами многое делается в угоду тем или иным державам, имеющим большое влияние и отметил, что такое было сложно сделать во времена СССР.

«Советских (спортсменов) было сложно (отстранить от соревнований). Советский Союз — это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались «наклонить». Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены», — сказал белорусский лидер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Россия может отказаться от возможности проведения женского отборочного турнира по гандболу на Олимпийские игры из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).