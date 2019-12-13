Москва, , 15:03 — REGNUM Американское посольство в Москве намерено укреплять конструктивный диалог с Россией после прибытия нового посла Джона Салливана. Такое сообщение опубликовано 13 декабря на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве приветствовали утверждение кандидатуры Салливана Сенатом и заявили, что будут рады совместной работе над защитой интересов американских граждан, внешнеполитической и экономической повесткой, расширением торговли и бизнеса между двумя странами, а также укреплением конструктивного диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Сенат Конгресса США одобрил назначение Джона Салливана послом в России. Новому послу осталось принести присягу перед президентом США.

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