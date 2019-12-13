Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Убытки, связанные с запретом прямых авиарейсов между Грузией и Россией, за время его действия составили 300 млн лари (около $ 100 млн). Об этом 13 декабря заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе на пленарном заседании грузинского парламента, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Гвенетадзе также рассказал, что прекращение авиарейсов сказалось и на снижении курса грузинского лари: приток иностранной валюты уменьшился, а спрос на нее вырос.

Даже само распространение информации о запрете прямых полетов, со слов глава Нацбанка, повлияло на обесценивание национальной валюты.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из-за антироссийских акций в Тбилиси и других регионах страны власти России приостановили авиасообщение между странами.