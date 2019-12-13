Москва, , 15:01 — REGNUM Повсеместное внедрение в РФ автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) могло бы решить проблему перегруженности автомобилей, но сначала надо исправить ряд сложностей, считает начальник отдела российского экспедирования логистической компании «ДАКСЕР» Алексей Черкашин. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, создаваемая общероссийская сеть весогабаритного контроля направлена на сокращение числа ДТП и сохранение дорожной инфраструктуры в стране — перегруженные фуры нередко создают аварийные ситуации и наносят существенный урон дорожному полотну, и поэтому система АСВГК может стать работающим инструментом, способным решить проблему перегруженности автомобилей.

«Однако сейчас существует ряд сложностей — некоторые грузоперевозчики получают ошибочные штрафы за перевес, а оспорить их очень сложно. Конечно, прежде чем вводить АСВГК повсеместно, необходимо наладить работу системы и каждого контрольного пункта. Для контроля осевых нагрузок при погрузке грузоотправители могут устанавливать на территории склада или производства контрольные весы. Также на законодательном уровне рассматривается обязательное оснащение всех грузовиков датчиками осевой нагрузки», — сказал Черкашин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов призвал при создании системы повсеместного весогабаритного контроля в РФ учитывать целый спектр особенностей — тип дорожного полотна, климатические условия и другое.

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