Бишкек, , 14:56 — REGNUM Любая реакция президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова может быть воспринята обществом как попытка оказать давление на суд. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, комментируя судебные иски, поданные семьей бывшего заместителя председателя киргизстанской таможни Райымбека Матраимова против СМИ.

По словам представителя пресс-службы главы государства, все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле.

«Тем не менее, мы однозначно заявляем, что этот факт наносит удар не только по имиджу президента Киргизии, который публично и повсеместно провозглашает принципы свободы слова, но и нашей демократической страны», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов и члены его семьи подали в суд иски против ИА «24.kg», «Kloop.kg», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова на общую сумму 60 млн сомов (54,3 млн рублей).

Поводом для этого стала публикация материалов журналистского расследования о применяющихся на киргизской таможне контрабандных схемах и выводе $700 млн из страны, в которых упоминался, в том числе, и Райымбек Матраимов.

Свердловский районный суд столицы Киргизии наложил арест на счета СМИ-ответчиков в день подачи исков.

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