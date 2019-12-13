Бишкек, 13 декабря 2019, 14:56 — REGNUM Любая реакция президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова может быть воспринята обществом как попытка оказать давление на суд. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева, комментируя судебные иски, поданные семьей бывшего заместителя председателя киргизстанской таможни Райымбека Матраимова против СМИ.
По словам представителя пресс-службы главы государства, все судебные разбирательства, в том числе и в отношении медиа, должны проходить строго в правовом поле.
ИА REGNUM напоминает, что экс-замглавы таможенной службы Киргизии Райымбек Матраимов и члены его семьи подали в суд иски против ИА «24.kg», «Kloop.kg», радио «Азаттык» и журналиста Али Токтакунова на общую сумму 60 млн сомов (54,3 млн рублей).
Поводом для этого стала публикация материалов журналистского расследования о применяющихся на киргизской таможне контрабандных схемах и выводе $700 млн из страны, в которых упоминался, в том числе, и Райымбек Матраимов.
Свердловский районный суд столицы Киргизии наложил арест на счета СМИ-ответчиков в день подачи исков.
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