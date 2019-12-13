Алжир, , 14:53 — REGNUM Избирательная комиссия Алжира объявила бывшего премьер-министра страны Абдельмаджида Теббоуна победителем президентских выборов, об этом 13 декабря сообщает Reuters.

По данным представителей комиссии, политик получил 58% голосов избирателей, явка зрителей на главные выборы страны составила 40%.

Напомним, в президентских выборах Алжира также принимал участие другой бывший премьер-министр — Али Бенфлис, занимавший должность в правительстве свергнутого в результате акций протеста президента Абделаззиза Бутефлика.

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