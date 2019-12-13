Бишкек, , 14:45 — REGNUM Начальник управления ресурсами судебного департамента при Верховном суде Киргизии подозревается в вымогательстве взятки, сообщили 13 декабря в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности республики.

По версии следствия, начальник управления по предварительному сговору с сотрудником судебного департамента вымогал взятку в размере 3 млн сомов ($7793) у руководителя одной из компаний за положительное решение о победе в тендере.

Государственный заказ был размещен на капитальный ремонт, перепрофилирование и строительство пристройки помещения административного здания одного из районных судов. 11 декабря подозреваемый был водворен в следственный изолятор.

Напомним, 25 ноября в Киргизии прошел митинг против коррупции. Мероприятие прошло спокойно, несмотря на то, что акция не согласовывалась с властями.

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