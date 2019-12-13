Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Траурную акцию возле входа в здание парламента Грузии 13 декабря провели член Высшего совета юстиции (не судья) Анна Долидзе и активисты молодежного движения «Наш голос», сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Участники акции принесли к дверям парламента похоронный венок и сыграли траурную мелодию. Как рассказали активисты журналистам, их действия связаны с избранием 12 декабря судей в Верховный суд.

«Клан захватил суд и похоронил перспективу правосудия в этой стране. Мы начинаем действовать с этого момента. Организации и независимые юристы обращаются к международным организациям, США и другим нашим партнерам, чтобы вместе найти выход», — заявила Долидзе.

Она также сообщила, что планирует в скором времени по данному вопросу встретится с представителями французского посольства в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, утверждение кандидатов в Верховный суд Грузии проходило на фоне скандалов. Сначала оппозиция собрала толпу людей, которые пытались блокировать вход в парламент. Потом, во время заседания депутатов в зале была разлита пахучая жидкость, из-за чего всех присутствующих пришлось эвакуировать. Представители оппозиции заявляли, что все кандидаты ранее дискредитировали себя и недостойны работать в Верховном суде.