Лондон, , 14:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл к королеве Елизавете II, чтобы получить право на формирование нового правительства. Прибытие премьерского кортежа к Букингемскому дворцу транслировал 13 декабря телеканал Sky News.

Джонсон не стал дожидаться окончательных итогов прошедших 12 декабря досрочных парламентских выборов. Объявление итогов задержал шторм у юго-западного побережья Британии. Он помешал сбору бюллетеней на архипелаге Силли.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам подсчёта голосов во всех, кроме одного, избирательных округах консерваторы получают 364 места в парламенте. Такой результат рекордный для тори за последние 30 лет.

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