Киев, , 14:37 — REGNUM Украина сейчас находится в эпицентре новой масштабной спецоперации, конечная цель которой — «хаос и капитуляция» страны. С таким заявлением сегодня, 13 декабря, выступил украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Андрей Левус, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Главные актеры этого сценария могут быть использованы «втемную», или же могут быть управляемы на концептуальном уровне, через информационные потоки. Поэтому надо быть внимательными», — призывает Левус.

По словам политика, «блицкриг» относительно Украины на «нормандском саммите» не удался, поэтому «выкатили» «дело Шеремета».

«Я знаю многих задержанных. Сейчас делаю всё, чтобы помочь им или хотя бы выяснить нюансы. Детали рассказать не могу. Единственное, что понимаю — это многоходовочка. Далее будут выливаться новые дозы компромата и обвинений на весь патриотический лагерь. Где истинные, а где сфальсифицированные. И все эти действия приведут к реальной дестабилизации», — прогнозирует Левус.

Он также дает «патриотической» общественности ряд советов, как действовать, — в частности оппозиционные к президенту Зеленскому депутаты нынешней Рады должны получить доступ к к секретной части материалов по делу Шеремета и на закрытых заседаниях обсудить все нюансы.

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские силовики назвали подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета летом 2016 года. Это 5 человек, один из которых официально состоит в ВСУ, а остальные имеют статус «волонтеров» и «добровольцев». Сегодня суд избирает задержанным меру пресечения.

Бывший доброволец и музыкант Андрей Антоненко, который является одним из главных подозреваемых, заявил прессе, что не имеет никакого отношения к Шеремету и вся эта история — «полный бред».