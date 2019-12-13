Париж, , 14:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пробудет с 20 по 22 декабря в Кот-д'Ивуаре, чтобы отпраздновать окончание года и укрепить двусторонние отношения, передает BFM TV.

Глава государства разделит рождественский ужин 20 декабря с представителями французских войск, которые присутствуют в Кот-д'Ивуаре.

Ожидается, что 21 и 22 декабря Эммануэль Макрон примет участие в переговорах по темам региональной безопасности, борьбы с терроризмом, экономического партнерства и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отложил проведение саммита с лидерами пяти африканских стран, запланированного на 16 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон отложил саммит с лидерами пяти африканских стран