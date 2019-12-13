Рига, , 14:34 — REGNUM Ревизия государственного контроля (ГК) Латвии выявила «многомиллионные недочёты» в деятельности министерства сельского хозяйства страны, пишет портал Diena.lv.

Представители госконтроля установили, что в министерстве сельского хозяйства Латвии фактически отсутствует контроль и система учёта за добычей находящихся в его распоряжении полезных ископаемых. Речь о лесе, залежах торфа, песке и гравии широко применяемых в строительстве.

Отмечается, что в результате этих действий до 2030 года государство было лишено «огромной части дохода» от продажи этих природных ресурсов. Сотрудники госконтроля установили, что министерство сельского хозяйства страны не ведёт бухгалтерский учёт реальной стоимости полезных ископаемых, находящихся в его ведение.

Напомним, в 2018 году объём оставшихся запасов торфа был оценён в 3,8 млрд евро, а песка и гравия — в 102 млн евро. Представители госконтроля констатировали, что Минсельхоз Латвии занизил стоимость добытого торфа в 58 раз, и на 8,4 млн евро недооценил добычу песка и гравия. С учетом того, что на долю контролируемую Минсельхозом, из всего экспортируемого Латвией торфа, приходится 60%, получилось, что при экспорте в 178 млн евро в прошлом году казна получила только 2,47 млн евро. Доход государства за 2017 год при схожих объёмах составил всего 1,8 млн евро.

Журналисты отмечают, что эта проблема была указана в заключение госконтроля Латвии 20О7 года. За прошедшие 11 лет в министерстве сельского хозяйства Латвии ничего не изменилось. Для нормализации ситуации министерству следует внести изменения в нормативную базу регулирующую эту сферу деятельности, отмечают сотрудники СМИ. Сегодня коммерсанты платят только 20%, а то и меньше процентов, от рыночной стоимости реализуемых ископаемых.