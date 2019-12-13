13 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 14:34 — REGNUM Накануне в ряде телеграм-каналов и средств массовой информации распространились сведения о том, что бюро Ленинского райкома КПРФ Московской области обратилось в областное отделение партии с предложением о снятии всего списка кандидатов на выборах в Ленинский горсовет, назначенных на 22 декабря текущего года. Среди выступавших и голосовавших «за» решение о снятии списка компартии был и глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Клубничный шантаж: Грудинин собрался сорвать выборы в Подмосковье? Cont.ws

Участие Грудинина в этом политическом демарше позволяет говорить о том, что «клубничный барон», как его давно называют за глаза, пошел ва-банк. Подконтрольный ему райком КПРФ фактически выдвигает в адрес регионального отделения партии ультимативное требование подключиться к медийной кампании Грудинина по дискредитации выборов в Подмосковье.

Причин у такого развития ситуации несколько. Для начала следует понимать, что вся так называемая «политическая деятельность» Павла Грудинина — причем начиная еще с его избрания депутатом Мособлдумы от «Единой России» в начале — середине 2000-х годов, — имела под собой единственное основание. Очевидно, что директору совхоза имени Ленина остро нужна была политическая «крыша» для сокрытия и вывода из поля зрения правоохранительных органов своих многочисленных финансовых и земельных махинаций. Махинации эти в итоге вскрылись, и публике стало известно о многочисленных германских и швейцарских офшорных счетах Грудинина, о золоте и, наконец, об обмане акционеров совхоза при сделках купли-продажи совхозной земли. Именно из-за этих эпизодов Грудинин в конце концов и получил судебное решение о взыскании с него порядка 1 миллиарда рублей в пользу совхоза.

Одновременно со всей этой бурной финансово-хозяйственной повесткой в отдельно взятом совхозе Грудинин вел и настоящую «вторую жизнь» в личном плане. Из-за второй семьи, которую он долгие годы скрывал, произошел разрыв с его официальной супругой Ириной, которой Грудинин устроил настоящую травлю, пытался задушить ее маленький бизнес и даже оспаривал наличие у нее инвалидности.

Однако суд и в случае с разделом имущества между Павлом и Ириной Грудиниными встал на сторону экс-супруги и передал ей причитавшиеся акции совхоза. Ирина Грудинина, таким образом, стала самым крупным мажоритарным акционером предприятия, имея в собственности порядка 42% акций совхоза. Важная деталь — еще на этапе судебных разбирательств, Ирина Грудинина обратилась в полицию, так как опасалась мести со стороны своего бывшего мужа, который, обладая значительным влиянием, мог бы причинить ей реальный физический вред.

Видимо, по мере того как открывались все новые и новые эпизоды махинаций с землей и собственностью совхоза, Грудинин начал осознавать, что только заветный парламентский мандат сможет спасти его от внимания правоохранительных органов. Не будем гадать, какие между «клубничным бароном» Грудининым и руководством КПРФ сложились взаимоотношения, — однако факт остается фактом: компартия всеми силами пыталась протащить его в Государственную думу РФ, даже несмотря на грубейшие нарушения закона при подаче им документов в 2016 году. Теперь, в связи с освобождением одного из мандатов КПРФ в Госдуме, вновь возобновились разговоры о том, что место могут передать Грудинину.

Судя по всему, именно с этой гипотетической возможностью и связана эта провокация Ленинского райкома КПРФ, подконтрольного Грудинину. Цель демарша — привлечь максимальное внимание СМИ к рядовым, по существу, муниципальным выборам. Вновь продемонстрировать якобы «репрессивную» политику властей по отношению к кандидатам-коммунистам (хотя какие репрессии, список снимается самим местным отделением партии). Ну и, конечно же, создать Грудинину ореол политического мученичества и «гонимости» властями.

Тем не менее при оценке событий в Подмосковье крайне важно держать в голове реальный, а не декларативный замысел окружения Грудинина. Только через попадание в законодательные органы власти и получение депутатской неприкосновенности он может сохранить капиталы и продолжать выполнение обязательств по земельным вопросам перед могущественными кланами, с которыми он работал все эти годы.