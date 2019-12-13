Сеул, , 14:31 — REGNUM Правительство Южной Кореи рассматривает возможность оказания помощи КНДР в борьбе с вирусом африканской чумы свиней через неправительственные организации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

По данным источников, неправительственные организации, желающие оказать поддержку КНДР, будут спонсироваться через Фонд межкорейского сотрудничества.

Отмечается, что перед утверждением кандидатов и выделением средств будет проведено заседание Комитета фонда, в ходе которого будут рассмотрены все проекты.

Напомним, что представители Северной Кореи официально сообщили Всемирной организации по охране здоровья животных о вспышке африканской чумы свиней в мае текущего года.