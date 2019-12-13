Донецк, , 14:29 — REGNUM Народный избранники совета Донецкой Народной Республики единогласным решением приняли закон «О Гражданском кодексе ДНР». Об этом 13 декабря сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Это фундаментальный документ, ведь во многих странах его называют второй конституцией», — приводит источник слова одного из представителей совета ДНР, Владимира Бидёвки.

Также он рассказал, что данный кодекс предназначен для урегулирования гражданских отношений в республике.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1» заявил, что проведение в Донбассе выборов, оговорённое Минскими соглашениями, возможно только после роспуска Народной милиции ДНР и ЛНР.