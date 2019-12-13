Киев, , 14:21 — REGNUM В заявлениях силовиков по раскрытию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета есть «неочевидные доказательства и много предположений», заявил сегодня, 13 декабря, украинский политолог Виталий Кулик.

Эксперт вполне допускает, что некоторые из названных силовиками накануне «персонажей» могли пойти на такое дело, как убийство журналиста.

«Но мотив? Я его не вижу. Записи телефонных переговоров не дают четкого ответа. Как по мне, то Аваков хочет стать «вечным Гувером» (Джон Гувер возглавлял ФБР США с 1924 по 1972 г. — ред.) при всех президентах», — заявил Кулик.

ИА REGNUM напоминает, что накануне руководители силовых органов заявили, что подозревают пять человек по делу Шеремета: медсестру ВСУ Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и «добровольца» Андрея Антоненко, «добровольцев» Владислава и Инну Грищенко. Основным мотивом убийства следствие считает дестабилизациюсоциально-политической ситуации в стране. Вместе с тем, остается открытым вопрос — кто был заказчиком преступления.

Сегодня, 13 декабря, Печерский районный суд Киева избирает меры пресечения подозреваемым.