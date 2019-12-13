Сочи, Краснодарский край, , 14:25 — REGNUM Делегация России во время саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря, не стремилась ставить себе заоблачные цели и потому решила свои задачи эффективнее и лучше других делегаций. Об этом 13 декабря заявил замглавы МИД России Андрей Руденко на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам замглавы МИД, главная задача украинской делегации состояла в попытке вскрытия Минских соглашений и изменения обозначенного в них порядка действий.

«Как вы понимаете, наша задача была совершенно противоположной, — рассказал Руденко. — И нам удалось добиться главного: еще раз подтверждения со стороны президента Украины Владимира Зеленского приверженности минским соглашениям».

Также дипломат отметил, что у данной встречи будут различные интерпретации, однако то, с чем приехал в Париж президент Украины Владимир Зеленский, ему сделать не удалось.

Помимо этого, он рассказал, что некоторые дискуссии в Париже проходили в повышенном тоне, когда были идеи переработать согласованный в сентябре документ, однако твердость президента России Владимира Путина это предотвратила.

«Таким образом, наша делегация сыграла лучше и эффективнее, а заоблачных задач мы не ставили», — заключил Андрей Руденко.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сообщения о готовящемся пересмотре украинской стороной Минских соглашений вызвали удивление в Москве.