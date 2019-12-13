Москва, , 14:25 — REGNUM Задержание подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета на Украине было произведено, чтобы приструнить всех националистов в стране. Об этом 13 декабря заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, при помощи уголовного дела президент Украины Владимир Зеленский хочет показать радикалам, что у него есть возможности при помощи правоохранительных органов привлекать их к ответственности.

«Это ничего иного, кроме предупреждения боевиков. Будете слишком бузить, будете слишком самостоятельными, мы вас закроем. Это предупреждение, удар хлыстом: «к ноге». В исполнении министра внутренних дел Арсена Авакова, который сейчас готовится к посту премьер-министра», — сказал Скачко.

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