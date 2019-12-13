Тбилиси, , 14:15 — REGNUM В связи с торжественным итоговым мероприятием, посвященным председательству Грузии в Комитете министров Совета Европы, движение транспорта в центре Тбилиси 13−14 декабря будет ограничено.

Об этом сообщил департамент патрульной полиции МВД Грузии. По информации министерства, уже с 14:00 часов 13 декабря для городского транспорта и частных автомобилей полностью закрыта площадь Свободы, поэтому движение будет производиться по альтернативным маршрутам. К сведению водителей министерство публикует и схему временных маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, Грузия вступила в председательство Комитетом министра Совета Европы с 27 ноября и будет занимать этот пост до 15 мая будущего года. В связи с этим событием молодежная организация правящей партии «Грузинская мечта» объявила текущую неделю неделей празднования председательства Грузии в Совете Европы, а на 14 декабря назначила масштабную акцию, в которой должны принять участие активисты и сторонники партии со всех регионов страны. Позднее к инициативе молодежной организации подключился и основной состав партии и было объявлено, что правительство обеспечит транспортировку всех желающих участвовать в акции 14 декабря до столицы и обратно.

Оппозиция между тем распространяет информации о том, что правительство принуждает чиновников, педагогов и врачей ехать в Тбилиси, чтобы «показать всему миру число своих сторонников». Экс-президент Михаил Саакашвили в связи с запланированной акцией обратился к населению Грузии и призвал граждан не ехать на акцию «Грузинской мечты» в столицу.