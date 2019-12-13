Москва, , 14:12 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности 100 раз пожать руку президенту РФ Владимиру Путину в случае «возвращения» Крыма.

«Надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости», — сказал представитель Кремля.

По его словам, только в этом случае «можно будет всем друг другу пожать руки и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией после вооружённого государственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году. Воссоединению Крыма и России предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за выход из состава Украины.

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