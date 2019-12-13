Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM На Урале прекратили уголовное производство, заведённое на экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Дело прекратили в связи со смертью Миронова. Близкие родственники погибшего дали своё согласие на данное решение. Дело прекращено по нереабилитирующему основанию

Предположительно покончивший свою жизнь самоубийством экс-руководитель был найден на своей даче 17 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намекнул, что Миронова довели до самоубийства. Глава региона напомнил, что в России действует презумпция невиновности.

Экс-главу СвЖД задержали в конце 2018 года по подозрению в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

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