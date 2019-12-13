* запрещённая в России организация

Кабул, , 14:16 — REGNUM Специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил о приостановке переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 13 декабря он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Когда я встретился с представителем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) я выразил ему свое возмущение нападением на город Баграм, в ходе которого погибли двое мирных граждан», — отметил Халилзад.

Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты берут паузу в переговорах для консультации на высшем уровне. Террористы, в свою очередь, опровергли данную информацию, отметив, что пауза была согласована в теплой и дружественной атмосфере.

Напомним, США на протяжении последних месяцев ведут переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью заключения соглашения о прекращении огня, которое позволит вывести американских военных из Афганистана.

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.