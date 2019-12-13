Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» намеревается внести в Конституцию Грузии новые поправки, согласно которым любые выборы, которые пройдут в стране в период до 2024 года, будут проведены по ныне действующей смешанной системе. Об этом на брифинге 13 декабря сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в этом случае полномочия парламента, который будет избран в ходе очередных или внеочередных выборов, продлятся только до 2020 года. Мдинарадзе утверждает, что если парламенту удастся внести в Конституцию эти изменения, то мажоритарные депутаты откажутся от своей инициативы перехода целиком на мажоритарную систему выборов парламента. В противном случае не исключено, что одновременно с выборами парламента 2020 года придется проводить и плебисцит по вопросу мажоритарной избирательной системы, чего так требует группа мажоритариев.

По информации Мдинарадзе, объясняется это тем, что, с одной стороны разногласия по вопросу системы выборов парламента существуют и внутри правящей команды, и очень многие депутаты с инициативой мажоритариев не согласны. С другой стороны, мажоритарии в ходе дискуссий с основным составом правящей партии высказали опасения, что определенные оппозиционные группы постоянно и после 2020 года будут выдвигать требование проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, что будет угрожать стране постоянной нестабильностью и созданием искусственных политических кризисов.

«Мы, большая часть парламентского большинства, согласились с мнением мажоритариев в этой части риска и договорились, что они отзовут свое предложение о проведении парламентских выборов 2024 года по мажоритарной системе, а мы до парламентских выборов 2020 года создадим такие законодательные механизмы, которые снимут все эти риски», — заявил Мдинарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, после событий 20 июня в Тбилиси, поводом для которых грузинская оппозиция избрала визит российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили предложил провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Перехода на пропорциональные выборы с 2020 года требовала оппозиция, хотя по новой редакции Конституции Грузии, на такую систему страна должна перейти в 2024 году.

Правящее большинство разработало соответствующий законопроект, но при голосовании на заседании парламента 14 ноября он необходимого для внесения изменений в Конституцию количества голосов не набрал. Причиной стал отказ мажоритариев от перехода на пропорциональную систему. Позднее группа мажоритариев выступила с инициативой полного перехода Грузии на «американскую модель» и проведения всех дальнейших выборов по мажоритарной системе. Для этого депутаты предложили параллельно парламентским выборам 2020 года провести плебисцит по этому вопросу.

Весь предыдущий период после провала поправок в Конституцию в парламенте проходил на фоне акций и митингов оппозиции и ее сторонников, который нынешняя власть периодически разгоняла с применением сил полиции и спецсредств. На фоне протестов генсек правящей партии Каха Каладзе сообщил, что вносить поправки в Конституцию не имеет смысла, так как «Грузинская мечта» нужного количества голосов набрать не может. После совещания в офисе правящей партии 13 декабря, судя по заявлению Мамуки Мдинарадзе, соглашение по вопросу очередных поправок в Конституцию было достигнуто.

უმრავლესობისმხრიდანგაზიარებულიიყომაჟორიტარიდეპუტატებისმოსაზრებაიმასთანდაკავშირებით, რომ 2020 წლისარჩევნებიდან 2024 წლამდემუდმივადიქნებასაუბარი, რომუნდაგაიმართოსვადამდელისაპარლამენტოარჩევნებიპროპორციულისისტემით, რაცმუდმივიარასტაბილურობისგანცდასგააჩენსდაესპროცესიშექმნისნიადაგსდაცდუნებასპოლიტიკურიკრიზისებისხელოვნურადგამოწვევისთვის. საუბარია 2020 წლისშემდეგპერიოდზე.

ჩვენ, უმრავლესობისდიდინაწილი, მათისხვაარგუმენტებისგანგანსხვავებით, საბოლოოდდავეთანხმეთმაჟორიტარდეპუტატებსრისკისამნაწილშიმხოლოდდაშევთანხმდით, რომისინიუკანგაიწვევენთავიანთწინადადებას 2024 წელსარჩევნებისსრულადმაჟორიტარულისისტემითჩატარებისინიციატავასთანდაკავშირებით, ჩვენკი, 2020 წლისსაპარლამენტოარჩვენებამდეისეთისაკანონმდებლომექანიზმებისშექმნასმოვახერხებთ, რითაცზემოთდასახელებულრისკებსმოვხსნით», — განაცხადაუმრავლესობისლიდერმამამუკამდინარაძემ.