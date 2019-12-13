Москва, , 14:00 — REGNUM Киев никогда не решится дать хоть какую-то автономию регионам Донбасса, уверена адвокат Татьяна Монтян (Украина). Об этом она заявила 13 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Дело в том, что нашему населению уже шестой год подряд вдалбливают, будто украинская армия самая сильная в Европе, что она «крошит сепаров в винегрет». Но при этом забывают, что Порошенко подписал Минские соглашения в 2015 году после Дебальцевского котла. Для проигравшей вдрызг стороны это были приемлемые условия. Но самое печальное в том, что никто [на Украине] никогда не собирался выполнять минские соглашения. Не нужны нашим властям люди в ЛДНР. Потому что эти люди никогда не будут голосовать за партию всей майдаунной швали», — сказала Монтян.

Кроме того, она подчеркнула, что Киев не готов дать Донбассу хоть какую-то автономию, потому что боится, что эту же автономию попросит «куча других регионов» Украины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киеву «нужно создать все условия для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях, чтобы они приехали к нам, потому что за стеной тогда будет другая местность, где будут только боевики».

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