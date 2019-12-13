Джакарта, , 13:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой обеспечить транспортную готовность и безопасность во время рождественских и новогодних праздников 2019 года, сообщает Antara.

«Что касается транспортных услуг, то комфорт и безопасность пассажиров должны быть подготовлены. Проблем не будет», — заявил глава государства.

В связи с длинными рождественскими и новогодними праздниками национальной полиции и военным поручили работать вместе, чтобы предотвратить потенциальные нарушения правопорядка.

«Мы также должны продолжать укреплять ценности терпимости, гармонии, братства среди граждан, чтобы накануне Рождества мы могли предоставить людям комфорт и безопасность», — пояснил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 декабря 2019 года по 1 января 2020 года сто тысяч сотрудников органов правопорядка по всей Индонезии будут обеспечивать безопасность рождественских и новогодних праздников.

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