Москва, , 14:03 — REGNUM В Москве считают неприемлемым навязывание другим странам, в том числе — Никарагуа, рецептов развития, чуждых их выбору. Об этом 13 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим никарагуанским коллегой Денисом Монкадой Колиндресом.

«Мы не приемлем попыток навязывать Никарагуа, как и любой другой стране, рецепты развития, которые чужды ее выбору», — заявил Лавров.

Также он подчеркнул, что Россия твердо стоит на позиции, что народ Никарагуа должен определять свою судьбу самостоятельно.

Кроме этого, глава МИД РФ отметил, что Москва рассчитывает на сотрудничество с Никарагуа в вопросе мирного использования ядерной энергии.

Отметим, по итогам встречи в Москве главы МИД России и Никарагуа пописали совместное заявление, в котором отражены подходы обеих стран к международной проблематике.