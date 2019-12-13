Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Независимый депутат парламента Грузии Эка Беселия, выступая перед журналистами, назвала планы правящей партии «Грузинская мечта» о внесении поправок в конституцию страны «бредом» и заявила, что они не пройдут.

Высказывание было сделано в связи заявлением лидера партии власти Мамуки Мдинарадзе. 13 декабря он заявил, что для сохранения стабильности в стране следует на уровне конституции запретить проведение выборов в парламент по пропорциональной системе до 2024 года. В оппозиции же уверены, что при пропорциональной системе выборов «Грузинская мечта» получит меньше голосов.

«Если спросить Мамуку Мдинарадзе и его единомышленников, они, разумеется, хотят оставаться во власти бесконечно, однако, нет уж, извините. Это полный бред», — сказала Беселия.

Она также подчеркнула, что у «Грузинской мечты» нет конституционного большинства в парламенте, и партия власти не сможет осуществить задуманное.

Как передавало ИА REGNUM, в политическом сегменте Грузии накаляются страсти вокруг спора о том, по какой системе проводить выборы в парламент в 2020 году. Оппозиционные силы объединились, чтобы добиться избрания депутатов по пропорциональной системе, а представители партии власти заявляют, что это противоречит конституции страны.