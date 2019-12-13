Минск, , 13:53 — REGNUM Российско-белорусские переговоры «по больным вопросам» могут состояться после намеченной на 20 декабря встречи президентов обеих стран. Об этом заявил 13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

Он напомнил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в ходе неформального саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

«Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Лукашенко заявил, что может вновь встретиться с Путиным после 20 декабря для того, чтобы расставить точки над «i» в экономической сфере. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что планов на дополнительную встречу глав России и Белоруссии в декабре нет.

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