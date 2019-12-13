Москва, , 13:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский во время «нормандского саммита» в Париже подтвердил безальтернативность «минских соглашений», даже не понимая этого. Об этом 13 декабря заявил украинский журналист Владимир Скачко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«То, что произошло в Париже Зеленский осознал только в Киеве. В Париже он подписал безальтернативность и неизменность «минских соглашений», — сказал эксперт.

По словам Скачко, Зеленский сейчас мягко утверждается в роли «нового Порошенко» — ведёт внутри страны репрессии и подавление инакомыслия, а на внешней арене ведёт русофобскую риторику.

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