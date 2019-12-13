Нур-Султан, , 13:48 — REGNUM Культурный центр по поддержке талантливых молодых музыкантов планирует открыть народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, сообщили 13 декабря в пресс-службе президента республики.

13 декабря глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с известной певицей, с которой обсудил развитие культуры в стране. Рымбаева сообщила президенту, что намерена организовать серию сольных концертов в регионах Казахстана в честь 45-летия своей творческой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении Розе Рымбаевой звания заслуженного деятеля Казахстана. Этого звания также удостоен казахстанский певец Димаш Кудайбергенов.

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