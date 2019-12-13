Анкара, , 13:50 — REGNUM Россия и Турция собираются заключить соглашение о дополнительных поставках зенитно-ракетных систем ЗРС С-400. Об этом 13 декабря заявил руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, его слова приводит агентство Bloomberg.

Также сообщается, что Москва и Анкара могут договориться о совместном производстве элементов для ЗРС.

«После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства (ЗОАС), либо же совместного производства определенных элементов в Турции», — сказал Демир.

Кроме этого, он отметил, что данное соглашение будет предусматривать передачу турецкой стороне технологий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман рассказал, что данных о том, что турецкие власти поменяли своё решение по покупке российских ЗРС С-400, нет.