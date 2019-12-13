Вена, , 13:47 — REGNUM В Вене начались руководство российского Газпрома и украинского «Нафтогаза» начали переговоры по транзиту газа, сообщает 13 декабря ТАСС.

Отмечается, что на встрече присутствуют глава Газпрома Алексей Миллер и руководители украинской газовой компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договор с Россией о транзите газа удастся заключить до конца года.

По его словам, он говорил об этом с глазу на глаз с президентом России Владимиром Путиным во время «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.

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