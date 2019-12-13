Ташкент, , 13:36 — REGNUM Граждане Узбекистана, находящиеся на территории США, часто просрочивают свои визы, что сказывается на отказах в выдаче новой визы. Об этом заявил посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм, сообщает 13 декабря издание Kun.uz.

Он отметил, что в качестве посла США он не вмешивается в процесс выдачи виз гражданам Узбекистана, так как этим вопросом занимаются сотрудники специального отдела. Дипломат добавил, что посольство должно быть уверенно, что гражданин республики не останется нелегалом в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря бюро консульских дел Государственного департамента США опубликовало список стран со статистикой отказов в выдаче виз категории «В» по итогам 2019 года. Доля отказов гражданам Узбекистана составила 68,06%.

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