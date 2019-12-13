Сеул, , 13:32 — REGNUM 12 декабря в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Венгрии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, Кан Гён Хва и Петер Сийярто обсудили пути двустороннего сотрудничества, наращивание взаимодействия на международной арене, а также ситуацию в регионах.

Отметим, что Венгрия стала одной из первых стран Восточной Европы, установившей с Южной Кореей дипломатические отношения.

В рамках встречи министр иностранных дел Южной Кореи поблагодарила венгерское правительство за оказание помощи в поиске пропавших без вести с катера, затонувшего на реке Дунай в Будапеште, а также всевозможной поддержки семьям пострадавших.

В свою очередь глава МИД Венгрии отметил, что правительство страны продолжит тесное сотрудничество с представителями Южной Кореи, чтобы найти последнего пропавшего без вести пассажира, завершить расследование и наказать виновных.

Отметим, что в текущем году Венгрия и Южная Корея празднуют 30-летие установления дипломатических отношений. В связи с этим, в текущем году в Венгрии был открыт Центр корейской культуры, а также прямое сообщение между странами.