Москва, , 13:52 — REGNUM То, что США испытали 12 декабря наземную баллистическую ракету, ранее запрещённую договором о РМСД, говорит о том, что указанный договор был сломан по инициативе Вашингтона. Об этом 13 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это (испытание американской стороной, ранее запрещённой ДРМСД, ракеты) — лишь красноречиво подтверждает то, что договор фактически был сломан по инициативе США», — заявил Песков.

Также он отметил, что Кремль неоднократно заявлял, что США давно вели подготовку для нарушения условий ДРМСД и подчеркнул, что не может комментировать данной обстоятельство с точки зрения техники.

Отметим, договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым и его американским коллегой Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений. Согласно его условиям обе стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000—5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такого типа ракеты в будущем.