Джакарта, , 13:19 — REGNUM Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) станет темой двустороннего диалога между Индонезией и Индией в Нью-Дели, сообщает Antara.

Глава отдела по сотрудничеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в министерстве иностранных дел Индонезии Джозе Таварес заявил, что, хотя эта тема и не входит в основную повестку дня обсуждения, встреча может дать АСЕАН возможность убедить Индию остаться частью ВРЭП.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, вступление государства в ВРЭП не отвечает интересам фермеров и рабочих в его стране.

Напомним, недавно Япония объявила о своем намерении не подписывать пакт о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, если Индия не присоединится.

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