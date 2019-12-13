Тбилиси, , 13:22 — REGNUM Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил о необходимости внести в конституцию Грузии поправки о выборном законодательстве. Об этом он заявил на пресс-конференции, проведенной в офисе партии в Тбилиси.

Как сказал Мдинарадзе, для сохранения стабильности в стране нужно в основном законе прописать, что любые внеочередные выборы в Грузии до 2024 года должны проходить по смешанной системе.

«Большинство разделило мнение мажоритарных депутатов, что с выборов 2020 года до 2024 года постоянно будут идти разговоры о проведении досрочных выборов по пропорциональной системе, и это породит ощущение постоянной нестабильности и создаст почву и соблазн для искусственного вызова политических кризисов», — заявил лидер партии.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии назревает политический кризис из-за споров об избирательной системе. Оппозиционные партии и движения объединились, чтобы добиться проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В партии власти утверждают, что это противоречит конституции страны и настаивают на смешанной системе. Оппозиция в ответ на это проводит в разных городах массовые уличные акции.