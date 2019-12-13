Москва, , 13:28 — REGNUM Российское руководство приняло к сведению победу Консервативной партии Великобритании на досрочных парламентских выборах. При этом нет уверенности в уместности положительных ожиданий для отношений с РФ, сообщил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, победа на выборах в любой стране тех или иных политических сил вызывает желание надеяться на выстраивание добрых отношений с Россией. Однако сложно сказать, насколько такие ожидания уместны в случае победы британских консерваторов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших 12 декабря в Великобритании досрочных выборов победу одержали консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Отношения между Москвой и Лондоном ранее обострил инцидент в Солсбери с «отравлением» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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