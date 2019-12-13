Москва, , 13:12 — REGNUM В Госдуме не ждут серьезных изменений на российском направлении с победой партии консерваторов во главе с Борисом Джонсоном, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Очевидно, что не стоит ждать серьезных изменений на российском направлении от политики нового кабинета министров Джонсона. Хотя нам бы хотелось более конструктивных взаимоотношений, в том числе и по линии межпарламентского диалога», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По его мнению, победа консерваторов во главе с Борисом Джонсоном на парламентских выборах в Великобритании достаточна убедительна.

«Она с высокой долей вероятности позволит преодолеть сопротивление лейбористов для ратификации сделки по Brexit, а также проводить повестку тори в британском парламенте. Это очевидно», — указал он.