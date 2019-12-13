Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM Екатеринбургский депутат Дмитрий Николаев обратился к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому с просьбой повлиять на однопартийцев. Об этом сообщает «Новый день».

По мнению парламентария, избранники вполне могут продолжить работать в старых помещениях в здании на Ленина, 24, хотя их склоняют к переезду в ЦУМ. Другие представители ЛДПР в гордуме могли быть введены в заблуждение, поэтому Николаев просит вождя партии «не позволить им поддаться на провокации со стороны».

Депутат считает, что деньги на переезд могли бы быть перенаправлены на нужды детских садов и школ города.

Как сообщало ИА REGNUM, в гордуме в скором времени пройдёт собрание депутатов по вопросу использования средств на медиасопровождение и переезд думы. Ранее ряд депутатов предлагали отдать эти деньги управлению образования города.

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