Екатеринбург, , 13:25 — REGNUM Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин уходит в отставку вместе с начальником штаба управления Андреем Гвоздиковым. Об этом сообщает РИА «Накануне.Ru».

Информацию уже подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его словам, Кулагин подал рапорт ещё 7 декабря 2019 года. Сейчас руководитель находится в очередном отпуске до конца января 2020 года.

Также Горелых добавил, что начальник штаба Гвоздиков уходит из МВД не из-за якобы возникшего конфликта в управлении.

«Человек имеет 24,5 года выслуги и уходит исключительно на заслуженный отдых, что называется, без каких-либо «подводных течений»», — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Кулагин возглавлял екатеринбургскую полицию с сентября 2017 года. Именно под его руководством полицейские обеспечивали порядок при проведении xемпионата мира по футболу в 2018 году.

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