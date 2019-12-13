Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил свой визит в Индию в связи с напряженностью в штате Ассам, об этом 13 декабря сообщает Reuters.

Ранее, 12 декабря в индийском штате Ассам, расположенном на северо-востоке страны, произошли столкновения между сотрудниками правопорядка и демонстрантами, недовольными новым законом о гражданстве.

Согласно новому законы, ряд меньшинств, проживающих в Бангладеш, Пакистане и Афганистане, могут получить, пройдя специальные процедуры, индийское гражданство. Жители штата Ассам вышли на улицы, выражая беспокойство по поводу превращения беженцев в граждан страны.

Выступления против мигрантов из Бангладеш в штате Ассам происходят на протяжении десятилетий. Местные жители переживают из-за возможного нарушения прав коренных жителей региона.

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