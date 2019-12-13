Джакарта, , 12:41 — REGNUM Министерство сельского хозяйства Индонезии укрепляет сотрудничество с Саудовской Аравией в целях расширения торговли, в частности сельскохозяйственной продукции, включая планы на экспорт риса, сообщает Antara.

«Я гарантирую, что все сельскохозяйственные товары, которые мы можем экспортировать в Саудовскую Аравию, такие как птица и рис имеют халяль-сертификаты», — заявил министр сельского хозяйства Сяхрул Ясин Лимпо.

В настоящее время Саудовская Аравия импортирует рис из Таиланда, Индии и США.

Издание отмечает, что для ускорения экспорта правительству Индонезии была предоставлена возможность представить индонезийскую сельскохозяйственную продукцию через промышленную выставку, которая будет проведена посольством Саудовской Аравии в Джакарте в январе.

Между тем посол Саудовской Аравии в Индонезии заявил, что обсудит с министерством сельского хозяйства вопрос об экспорте в Саудовскую Аравию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Саудовской Аравии в Индонезии заявил, что двусторонние отношения с Индонезией будут расти.

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