Бишкек, , 12:40 — REGNUM Обвинение в убийстве сотрудника Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Усенбека Ниязбекова предъявлено бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву. Об этом заявил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев на заседании Жогорку Кенеша (парламента), сообщает издание Kaktus.media.

По его словам, командир спецподразделения «Альфа» Ниязбеков был убит из снайперской винтовки Драгунова. «Но стрелял ли Атамбаев, пока неясно, следователи продолжают работать», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря депутаты Жогорку Кенеша Киргизии одобрили с поправками заключение государственной комиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7−8 августа. В документе говорится, что Алмазбек Атамбаев готовил насильственный захват власти в стране.

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