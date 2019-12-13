Киев, , 12:35 — REGNUM

Без перехода к федеративному устройству, без уважения прав всех проживающих на её территории народов и без добрых отношений с Россией Украина просто не сможет сохраниться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 13 декабря, комментируя высказывания экс-главы МИД Украины Павла Климкина.

Как сообщалось ранее, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для издания «Европейская правда» заявил о трех возможных способах решения донбасского конфликта: «компромисс с Россией», заморозка конфликта и «борьба до победы». Первый вариант может привести к распаду Украины, второй помешает Украине вступить в ЕС и НАТО, а третий не пользуется достаточно высоким уровнем поддержки граждан, считает Климкин.

«Примечательную газету издают на Украине: «Европейскую правду». В принципе, и у нас есть газета «Евразийская правда». Но у неё официальное название и наименование в сети совпадают. Сетевой же вариант украинской газеты носит название «eurointegration.com.ua». В чём причина? В Киеве понимают, что за рубежом по поводу издаваемой на Украине «Европейской правды» ничего кроме ухмылки не заслужишь?

Но это так — лишь штрих к изданию, в котором бывший неудачный мининдел Украины Павел Климкин решил «взбодрить» нынешнюю власть перед лицом потенциального, как он считает, «перехода ряда украинских территорий под вассальную зависимость от России».

Климкин продолжает считать, что Киев может добиться урегулирования в Донбассе, не идя ни на какие компромиссы. Ну что же, отметим в данной связи, что от него уже в этом плане ничего не зависит, а вся его «правда» — это всего лишь «евроинтеграция», то есть, говоря его же словами, переход Украины под вассальную зависимость от Брюсселя.

Если же говорить по сути той проблемы, о которой пишет Павел Климкин, то без перехода к федеративному устройству, без уважения прав всех проживающих на её территории народов, без добрых отношений с Россией Украине просто не сохраниться.

В данном случае, говоря об Украине, я уже не говорю о ДНР и ЛНР, граждане которых твердо решили не идти в вассальную зависимость ни от украинских шовинистов, ни от НАТО и ЕС. Они доказали свою приверженность своему выбору — и с оружием в руках, и пятилетним преодолением каждодневных лишений и страданий. Поэтому, несмотря на признание мною важности попытки исполнения Минских соглашений, то есть сохранения ДНР и ЛНР в особом статусе в составе федеративной Украины, думаю, что время для этого уже упущено.