Москва, , 12:31 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выдерживает свою линию, ему важно доказать избирателям, однопартийцам и самому себе, что он твердо следует по тому пути, который изначально заявлял. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Таким образом он прокомментировал заявление Джонсона о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза к 31 января.

«Скорее всего, он будет продолжать движение в сторону того, чтобы 31 января завершить формальный выход Великобритании из Евросоюза», — цитирует RT Оленченко.

При этом, отметил эксперт, Британия не будет выходить из ЕС в «растерянном и неподготовленном виде».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, победивший на выборах в парламент, заявил, что Соединённое Королевство в полном составе выйдет из состава Европейского Союза к 31 января следующего года.

Кроме этого, отметил он, победа его и Консервативной партии на выборах означает, что угроза повторного референдума по вопросу Brexit миновала.

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