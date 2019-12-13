Москва, , 12:34 — REGNUM Возможный пересмотр Киевом своей позиции по Минским соглашениям потребует долгого и напряжённого анализа со стороны других участников «нормандского формата». Об этом заявил 13 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, необходима обоюдная воля сторон конфликта: Украины и республик Донбасса. Говорить о каких-либо изменениях без учёта мнения Донецка и Луганска бесперспективно.

В итоговом документе «нормандского саммита» в Париже Минские соглашения были закреплены как основа украинского урегулирования. Смена позиции одной стороной потребует долгого и напряженного анализа остальными участниками нормандского формата, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что порядок выполнения Минских соглашений должен быть изменён, так как «всё меняется в нашей жизни». Так, он отметил, что Киев не согласен с передачей украинской государственной границы под его контроль после выборов в Донбассе.

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